بن داود القابضة السعودية تفصح عن قروض بقيمة 284 مليون ريال لأطراف ذات علاقة

العربية نت _ أعطت شركة بن داود السعودية الخيار للمستثمرين من المؤسسات لتعديل أو إلغاء مشاركاتهم في الطرح العام الأولي للشركة بعد إفصاحها عن قروض بقيمة 284 مليون ريال منحتها الشركة لأطراف ذات صلة ولم تعلن عنها من قبل في النشرة التمهيدية للاكتتاب.

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وسيكون لدى المستثمرين مهلة حتى الخامس من أكتوبر الجاري لتعديل طلبات الاكتتاب أو التراجع عنها، وفق ما أعلنت الشركة في نشرة الاكتتاب الإلحاقية، علما بأن فترة اكتتاب المؤسسات كانت قد انتهت في 22 سبتمبر، وكان من المفترض أن تتم عملية التخصيص اليوم.

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وسيتم الطرح الأولي للأفراد في الفترة بين 8 و12 أكتوبر.

ومنحت الشركة القروض المفصح عنها لشركتي أمواج العقارية وفنادق القمة في يوليو وسبتمبر الماضيين، وهما شركتان يساهم فيهما أعضاء من مجلس الإدارة بشكل غير مباشر.

وتسعى الشركة لجمع 600 مليون دولار من الطرح العام الأولي.

أعلنت شركة بن داود يوم الخميس الماضي أن المجموعة تمر بتطورات جوهرية تستلزم الإفصاح عنها إلى السوق المالية، وهو ما يستدعي تأجيل الاكتتاب المرتقب لأسهم الشركة.

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وقالت الشركة إنها ستصدر نشرة اكتتاب إضافية، تتضمن معلومات جديدة عن عملية بناء سجل الأوامر وحجم الطرح، وسيتم عرضها على هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها، وهو ما يعني تأجيل الاكتتاب الذي كان مقررا في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

وتعتزم “مجموعة بن داود” طرح حصة 20% من رأسمال الشركة، ويتراوح النطاق السعري ما بين 84 و96 ريالا للسهم، وهو ما يقيم الشركة بنحو 11 مليار ريال.

وبحسب بيان للشركة، فإن الطرح يشمل 22,86 مليون سهم عادي من أسهم الشركة الحالية التي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين.

وتوقعت بن داود أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين نحو 1.9 مليار ريال أي نحو 512 مليون دولار، و2.2 مليار ريال بما يعادل 585 مليون دولار.

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