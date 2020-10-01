سعر الدولار يعاود التراجع أمام الجنيه ويفقد حتى قرشين

شاهندة إبراهيم – انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، بمقدار بلغ قرشا إلى قرشين في 4 بنوك من بينها البنك التجاري الدولي والعربي الإفريقي، فيما استقر في باقي المصارف.

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ويعد هذا الانخفاض الأول خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حيث استقرت أسعار صرف الدولار بالبنوك إلى حد كبير على مدار تعاملات الأسبوع.

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وخفض بنكا التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي سعر صرف الدولار بواقع قرشين، ليصل إلى مستوى 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، في مقابل 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع بالأمس.

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كما هبط الدولار قرشًا واحدًا في كل من: إتش إس بي سي وقناة السويس، متداولًا عند مستوى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

فيما واصل سعر صرف الدولار استقراره، في بنوك: الأهلي المصري ومصر والإسكندرية عند مستوى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، دون تغيير عن الأمس، وكذلك في كريدي أجريكول والمصري الخليجي وعوده والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان وبلوم، عند 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

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