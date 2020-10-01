عاجل..البورصة تعلن تنفيذ عرض الشراء الإجباري على النيل لحليج الأقطان بقيمة 2.5 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة ايمكس انترناشيونال على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان.

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وأفادت البورصة في بيان صادر عنها منذ قليل، أنه تم بجلسة اليوم تنفيذ شراء عدد 49.760 مليون سهم من اسهم النيل لحليج الأقطان بقيمة إجمالية 2.488.020 مليار جنيه.

وفي 9 سبتمبر الماضي، وافقت هيئة الرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة إيميكس انترناشيونال للاستحواذ حتى عدد 52.992 مليون سهم اسمي عادي نقدي والتي تمثل نسبة قدرها 100% من اسهم رأسمال النيل لحليج الأقطان بسعر 50 جنيه للسهم الواحد.

وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.

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