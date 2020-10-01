مال وأعمال

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع خلال الأسبوع الماضي

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_ تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على الرغم من أنها ظلت في مستويات الركود مما يبرز الحاجة لحزمة إنقاذ حكومية جديدة للشركات والعاطلين.

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وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 837 ألفا للأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر مقارنة مع 873 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 850 ألفا في أحدث أسبوع.

وظلت الطلبات عند مستويات مرتفعة بعدما انخفضت لأقل من مليون في أغسطس آب مع سعي الحكومة لتغيير أسلوب تجرد به البيانات من التقلبات الموسمية.

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وتزيد الطلبات على مستوى الذروة المسجل خلال فترة الكساد الكبير في 2007-2009 على الرغم من تراجعها عن مستوى قياسي بلغ 6.867 مليون في نهاية مارس .

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