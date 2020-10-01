تكنوليس تبيع كامل حصتها في فوديكو مقابل 21 مليون جنيه

رنا ممدوح _ باعت شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي – تكنوليس، كامل حصتها في رأسمال الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو والبالغ نسبتها 7.99%. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد باعت تكنوليس عدد 919.355 ألف سهم من أسهم فوديكو بقيمة إجمالية 20.961 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 22.80 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. الجدير بالذكر، أن بنك فيصل الإسلامي المصري يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية فوديكو بنسبة 34.72%، تلاه فيصل للاستثمارات المالية بنسبة 32.83%، ثم كامار القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.98%، ثم الإنماء للاستثمار بنسبة 7.43%. Advertisements اضغط لتحميل العدد الحادي والخمسون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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