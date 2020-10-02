ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا إلى 206402 حالة

_ ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الخميس أنها سجلت 45342 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1030 وفاة عن الإحصاء السابق.

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وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة بلغ سبعة ملايين و213419 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 206402 حالة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 30 سبتمبر مقارنة بتقرير اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

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