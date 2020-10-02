مؤسسة التجاري الدولي وجامعة القاهرة يفتتحان وحدة للأشعة المقطعية الحديثة

قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي، وكلية الطب بجامعة القاهرة بافتتاح وحدة الأشعة المقطعية بالجامعة بعد بتزودها بأحدث جهاز أشعة مقطعية “128 مقطع” للكشف عن العيوب الخلقية والأورام وفحص شرايين القلب.

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وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي-مصر، أنه على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصت مؤسسة البنك التجاري الدولي على العمل بشكل متوازي في استكمال مبادراتها وخطتها المجتمعية بجانب مساندة الدولة في مجابهة الوباء.

وأضاف عز العرب أن المساهمة في تطوير المستشفيات الجامعية أصبح ضرورة قصوى حيث أنها الملجأ والملاذ الآمن للطبقات الأكثر احتياجا، لذا تخصص المؤسسة جزء كبير من مشروعاتها للمستشفيات الجامعية على مستوي الجمهورية.

من جانبه أكد المهندس، شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي أن تزويد وحدة الأشعة المقطعية بجامعة القاهرة بجهاز ال “128 مقطع” يعد طفرة في مجال التشخيص الطبي حيث يساعد على الكشف عن العيوب الخلقية والأورام في الجهاز العصبي والحركي والهضمي والمسالك البولية والأجهزة التناسلية بالإضافة إلى فحص شرايين القلب.

وأضاف أنه من المتوقع أن يساعد في الكشف على 6 ألاف طفل سنوياً من المترددين على مستشفى الجامعة التي تضم 5.5 ألف سرير وتقدم العلاج لأكثر من 2 مليون مريض سنوياً من كافة المحافظات.

وأعربت الدكتورة هالة صلاح الدين، عميد كلية الطب جامعة القاهرة، عن سعادتها بالتعاون المستمر مع مؤسسة البنك التجاري الدولي لتطوير مستشفيات الجامعة.

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وأشادت هالة بالدور المجتمعي للمؤسسة في مجال صحة الطفل ووصفتها بالمتبرع الذكي الذي يقوم دائما بالمتابعة الدورية للمشروعات التي ساهمت في تنفيذها، مؤكدة أن هذا النوع من المتبرعين يجعل المتلقي للتبرع أكثر يقظه ويعمل بجهد أكبر بدون تخاذل.

وأضافت أن مؤسسة التجاري الدولي لديها رؤية وهدف واضح وهو توجيه تبرعاتها لمساعدة ومساندة الأطفال، حيث يوجد ما يقرب من 45% من تعداد السكان تحت سن 18 عام في مصر وهو ما يدل على أن رؤية المؤسسة وتبرعاتها في مكانها الصحيح، وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة نحو الحفاظ على صحة الأطفال لأنهم أهم داعم للتنمية الاقتصادية.

وحضر الافتتاح المهندس شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، وكلاً من دينا سليمان ولوجين الخالدي مخططين برامج بالمؤسسة، و الدكتورة هالة صلاح الدين، عميد كلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور أحمد طه، المدير التنفيذي العام لمستشفيات جامعه القاهرة، والدكتور هاني سامي، رئيس قسم الأشعة بمستشفيات الجامعة، ود.سامي سليمان- مدير مبيعات شركة جنرال إلكتريك، ووليد اللبودي، مدير مشروعات شركة جنرال إلكتريك، ومحمود وصفي، مدير تسويق الأشعة المقطعية بشركة جنرال إلكتريك.

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