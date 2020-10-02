وزير الاقتصاد الياباني: إصابة ترامب بفيروس كورونا لها تأثير كبير على الأسواق

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_ قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا اليوم الجمعة، إن نبأ إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا له تأثير كبير على الأسواق المالية.
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كما أضاف الوزير خلال تصريحات للصحفيين أنه يأمل أن يتعافى ترامب سريعا.
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