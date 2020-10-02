أسعار النفط تنخفض أكثر من 3 % بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا

_ واصلت أسعار النفط خسائرها التي زادت عن ثلاثة بالمئة اليوم الجمعة، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أُصيب بكوفيد-19، في ظل مخاوف قائمة بشأن الطلب.

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ونزل خام برنت بفعل نبأ إصابة ترامب وتراجع 1.47 سنت أو ما يعادل 3.6 بالمئة إلى 39.4 دولار للبرميل. كما تراجع الخام الأمريكي 1.40 دولار أو ما يعادل 3.6 بالمئة إلى 37.32 دولار.

وتتجه أسعار الخام الأمريكي صوب الانخفاض بنحو ستة بالمئة هذا الأسبوع، بينما يمضي برنت على مسار التراجع بأكثر من سبعة بالمئة، في هبوط للأسبوع الثاني على التوالي للخامين القياسيين.

وفي تغريدة، كتب ترامب أن التحاليل أثبتت أنه والسيدة الأولى ميلانيا ترامب أصيبا بكوفيد-19. كان ترمب قال في وقت سابق إنه بدأ حجرا صحيا بعد أن أصيبت هوب هيكس وهو مستشارة كبيرة للرئيس بالفيروس.

وكانت أسعار النفط بالفعل منخفضة بعد أن أخفقت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن مساعدات اقتصادية لتخفيف أثر الجائحة، مما يُضاف إلى المخاوف بشأن تدهور الطلب بدون تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد.

وقال ستيفن إينس رئيس استراتيجيات الأسواق العالمية لدى أكسي في إشارة إلى الرئيس الأمريكي “يظل النفط الحلقة الأضعف في أنباء كوفيد إذ أنها تعزز الرأي القائل بأن أي شخص، حتى القائد أو الرئيس، معرض للفيروس”.

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وقال إن النبأ يجعل من المرجح على نحو أكبر أن يفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي يحين موعدها بعد ما يزيد قليلا عن شهر.

وأظهر مسح لرويترز أن إمدادات الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفعت في سبتمبر 160 ألف برميل يوميا مقارنة معها قبل شهر.

وارتفعت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في أنحاء العالم إلى ما يزيد عن 34 مليونا، ما يزيد نحو مليوني حالة عن نهاية الأسبوع الماضي بحسب إحصاء لرويترز.

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