هوندا توقف مشاركتها في فورمولا 1 في نهاية موسم 2021

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_ قالت شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات يوم الجمعة، إنها ستوقف نشاطها في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في نهاية موسم 2021.
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ولا تشارك هوندا بفريق في البطولة حاليا لكنها تقدم المحركات لبعض فرق البطولة.
وقالت الشركة اليابانية في بيان إنها ترغب في توجيه موارد البحث والتطوير خاصتها إلى تقنيات الطاقة والتي تتضمن خلايا الوقود والسيارات الكهربائية.
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