- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ اتفق الشقيقان المليارديران البريطانيان محسن وزبير عيسى ومجموعة الاستثمار المباشر تي.دي.آر على شراء سلسلة متاجر البقالة أسدا البريطانية من وولمارت مقابل قيمة للمنشأة 8.8 مليار دولار ويخططون لفتح المزيد من المتاجر الأصغر.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وستتيح الصفقة للأخوين عيسى، اللذين أسسا إي.جي جروب لتشغيل محطات الوقود قبل عقدين تقريبا، استعادة أسدا تحت الملكية البريطانية للمرة الأولى منذ 1999، حين دفعت وولمارت 6.7 مليار جنيه استرليني لشراء الشركة.
ويرغب الملاك الجدد في قيادة نمو ثالث أكبر سلسلة متاجر بقالة في بريطانيا عبر توسيع حضورها في متاجر الأحياء الأصغر في إضافة لنسق متاجرها الكبيرة للبقالة، مما يجعلها أكثر تماشيا مع منافسيها تيسكو (LON:TSCO) وسينزبري اللذين يقدمان النسقين.
وستحتفظ وولمارت باستثمار غير محدد في الملكية بالشركة، وعلاقة تجارية مستمرة ومقعد في مجلس الإدارة، بينما سيظل الخبير المخضرم بقطاع التجزئة البريطاني روجر برنيلي يقود أسدا.
وقال الأخوان “بعد فترة ناجحة كجزء من وولمارت نتطلع إلى مساعدة أسدا على بناء نشاط مميز سيستمر في خدمة العملاء على نحو بارع في المجتمعات بشتى أنحاء المملكة المتحدة”.
وسيستثمر الملاك الجديد ما يزيد عن مليار استرليني في السنوات الثلاث القادمة في أسدا لإبقاء الأسعار منخفضة وحماية سلاسل الإمداد.
ورحب وزير المالية البريطاني ريشي سوناك بصفقة أسدا التي ستبقي على مقرها الرئيسي في مدينة ليدز شمال بريطانيا.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وولمارت تبيع متاجر أسدا البريطانية مقابل 8.8 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.