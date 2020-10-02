الاقتصاد الأمريكي يضيف 661 ألف وظيفة في سبتمبر

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وكالات _ أضاف الاقتصاد الأمريكي 661 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية في سبتمبر، في رقم أضعف من توقعات المحللين التي كانت تترقب إضافة 850 ألف وظيفة، مما يشير إستمرار التعافي التدريجي (والبطيء) لسوق العمل في الاقتصاد الأكبر في العالم، بعد الأضرار الشديدة التي لحقت به جراء وباء كورونا.
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وكان الرقم أقل بكثير من التوقعات لصافي مكاسب قدرها 850 ألف. ومع ذلك، فإن الجانب الإيجابي كان أنه قد تم تنقيح رقم شهر أغسطس برفعه بـ 118 ألف وظيفة ليصبح 1.47 مليون وظيفة.
كما انخفضت نسبة البطالة بشكل أكبر من المتوقع، ووصلت إلى 7.9٪، في هبوط واضح ومشجع من 8.4٪ في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون تراجع نسبة البطالة إلى 8.2٪.
ويعزى التباطؤ في إضافة الوظائف بالكامل إلى التوظيف الحكومي، والذي انخفض بمقدار 216 ألف وظيفة الشهر الماضي. أما عدد الوظائف في القطاع الخاص، فقد ارتفع بـ 877 ألف وظيفة، وهو ما جاء أكثر من المتوقع، بعد أن أعلنت شركة ADP لمعالجة بيانات الرواتب في الشركات الخاصة يوم الأربعاء أنها تتوقع إرتفاعاً قدره 759 ألف وظيفة في عدد وظائف القطاع.
وكانت بيانات الشهرين الماضيين قد تعرضت للتشويه إلى حد ما بسبب التعيينات الحكومية المؤقتة المتعلقة بالتعداد السكاني للعام الحالي.
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