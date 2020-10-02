الأسهم الأمريكية تهوي بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا وناسداك يهبط 2%

_ هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية مع بدء التداولات اليوم بعد أن أثبتت التحاليل إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية، فيما تضررت المعنويات أيضا جراء تحفيز مالي بعيد المنال وتباطؤ في التعافي الاقتصادي المحلي.

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وانخفض المؤشر داو جونز 280.51 نقطة أو ما يعادل 1.01 في المائة إلى 27536.39 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 41.86 نقطة أو ما يعادل 1.24 في المائة إلى 33389.94 نقطة.

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وهبط المؤشر ناسداك المجمع 243.98 نقطة أو ما يعادل 2.15 في المائة إلى 11082.53 نقطة.

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