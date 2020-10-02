بريطانيا تسجل 6968 إصابة جديدة بفيروس كورونا و66 حالة وفاة

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سي إن بي سي _ سجلت بريطانيا 6968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة 2 أكتوبر، ارتفاعا من 6914 أمس، لكنها أقل من ذروة الإصابات المسجلة يوم الثلاثاء عند 7143.
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وأعلنت كذلك عن 66 حالة وفاة في غضون 28 يوما من تأكد الإصابة بكوفيد-19، ارتفاعا من 59 أمس، لكن أقل من الأعداد المسجلة في وقت سابق هذا الأسبوع.
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