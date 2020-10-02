مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يحذر من خلافات جدية مع بريطانيا بشأن اتفاق ما بعد بريكست

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وكالات _ حذّر كبير المفاوضين عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه اليوم من خلافات جدية لا تزال قائمة مع بريطانيا في آخر جولة من المحادثات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست.

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وقال بارنييه إنه بعد أربعة أيام من المفاوضات في بروكسل، لا تزال هناك أوجه اختلاف مستمرة وجدية حيال أمور تعد غاية في الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

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