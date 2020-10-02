الاتحاد الأوروبي يحذر من خلافات جدية مع بريطانيا بشأن اتفاق ما بعد بريكست

وكالات _ حذّر كبير المفاوضين عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه اليوم من خلافات جدية لا تزال قائمة مع بريطانيا في آخر جولة من المحادثات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال بارنييه إنه بعد أربعة أيام من المفاوضات في بروكسل، لا تزال هناك أوجه اختلاف مستمرة وجدية حيال أمور تعد غاية في الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

Advertisements

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج