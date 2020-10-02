: أكثر من 34.34 مليون مصاب بكورونا في العالم والوفيات مليون و19 ألفا

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 34.34 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى مليون و19 ألفا و17 حالة.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة سبعة ملايين و260 ألفا و393 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات لديها 207 آلاف و60 حالة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة ستة ملايين و394 ألفا و 68 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 99 ألفا و773 حالة وفاة.

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وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و847 ألفا و92 إصابة بينما بلغت الوفيات 144 ألفا و680 وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليونا و194 ألفا و643 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 21 ألفا و77 حالة.

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