البنوك المصرية تهيمن على تصنيف ذا بانكر في أفريقيا بمقياس رأس المال من المستوى الأول

أظهر تصنيف Banker لأفضل 100 بنك أفريقي لعام 2020 استقرارًا في الأوضاع المالية لغالبية المقرضين الأفارقة الرئيسيين.

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ومع ذلك، فإن هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، حيث من المقرر أن تؤثر قيود Covid-19 وانخفاض أسعار السلع الأساسية على المقرضين في الأسواق الأفريقية الرئيسية، مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا وأنغولا هذا العام.

بعد عام 2018 الصعب، سجل الأربعة الكبار في جنوب إفريقيا نموًا في أصولهم ومواقعهم الرأسمالية في عام 2019، حتى مع استمرار ظروف التشغيل في سوقهم المحلية في التشديد على مدار العام.

عزز ستاندرد بنك مكانته كأكبر بنك مقرض في القارة مع زيادة بنسبة 8.2٪ في رأس المال من الدرجة الأولى، مقارنة بانخفاض 3.7% في العام السابق.

جاء FirstRand في المركز الثاني متقدمًا على نظرائه في جنوب إفريقيا من حيث الربحية، مع عائد على الأصول بنسبة 1.9% ، بينما كان Absa صاحب المركز الثالث هو الأفضل أداءً من حيث نمو رأس المال – حيث تحسن وضعه من المستوى الأول بنسبة 13.5%.

استمر مسار النمو المذهل للمقرضين المصريين بلا هوادة في عام 2019، مع انضمام البنك التجاري الدولي (CIB) إلى البنك الأهلي المصري وبنك مصر في المراكز العشرة الأولى.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر اقتصاد البلاد في النمو (وإن كان بمعدل أبطأ) في عام 2020 ، مما يجعلها البلد الوحيد من بين أكبر خمسة اقتصادات في القارة التي لم تنزل إلى الركود نتيجة لوباء Covid-19.

من بين 15 مقرضًا مصريًا في تصنيف The Banker لأفضل 100 بنك أفريقي لعام 2020 ، قام 12 بنكًا بتحسين مراكزهم مقارنة بالعام الماضي، بينما أبلغت جميع البنوك الخمسة عشر باستثناء واحد عن نمو مزدوج الرقم في الأرباح قبل الضرائب لعام 2019.

في الطرف الآخر من الطيف ، كان عام 2019 عامًا صعبًا بالنسبة للمقرضين الأنغوليين، حيث عانى الاقتصاد من انخفاض إنتاج النفط وتراجع قيمة كوانزا في أكتوبر. شهد بنك Banco de Fomento أنجولا ، أكبر بنك في البلاد، انخفاضًا في مركز رأس المال من الدرجة الأولى بنسبة 18.4% ، بينما شهد بنك Banco Millennium Atlantico صاحب المركز الرابع انخفاضًا في قاعدته بنسبة 28.9%.

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من حيث النمو الهائل، يعد البنك التجاري الدولي صاحب الأداء المتميز لكل من مصر وأفريقيا في تصنيفات 2020. سجل المقرض زيادة بنسبة 74.8% في رأس المال من الدرجة الأولى، مما ساعده على الانتقال من المركز الرابع عشر إلى المركز التاسع في القارة، بينما سجل في الوقت نفسه زيادة بنسبة 41.3% في الأرباح قبل الضرائب.

لذلك ليس من المفاجئ أن يهيمن البنك التجاري الدولي والمصريون على تصنيفات الأداء الافتتاحي لمجلة The Banker لأكبر 25 بنكًا أفريقيًا من حيث رأس المال من الدرجة الأولى، محسوبة باستخدام ثمانية مقاييس أداء رئيسية. يتصدر CIB هذا الترتيب، حيث يأتي في المراكز الخمسة الأولى في سبعة من المقاييس الثمانية المستخدمة، مع نتائج المركز الأول فيما يتعلق بالصحة والفعالية.

إجمالاً، يمثل المقرضون المصريون خمسة من أفضل 10 أداءً لعام 2020، وجاء بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك القاهرة في المركزين الثالث والرابع بشكل عام.

نيجيريا هي ثاني أفضل دولة ممثلة من حيث الأداء، مع اثنين من أكبر 10 بنوك. Guaranty ، ثالث أكبر مقرض في البلاد من حيث رأس المال من المستوى 1 (والسابع عشر الأكبر في القارة) يأتي في المرتبة الثانية في التصنيف بفضل درجاته التي تتصدر جدول الربحية والعائد على المخاطر. كان أكبر بنك في البلاد، Zenith، خامس أفضل أداء في القارة ، حيث سجل بين الخمسة الأوائل من حيث الرافعة المالية وجودة الأصول.

سجل Investec أفضل نتيجة لأي بنك جنوب أفريقي في تصنيفات الأداء ، حيث احتل المركز الخامس عشر ، وسجل أعلى درجات الربحية وجودة الأصول والعائد على المخاطر. في المرتبة 18 ، كان FirstRand هو الأفضل أداءً من بين الأربعة الكبار ، حيث كان أقوى عرض له مقابل المخاطرة ، يقابله انخفاض درجات النمو والسيولة.

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