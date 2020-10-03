البنوك المصرية تهيمن على تصنيف ذا بانكر في أفريقيا بمقياس رأس المال من المستوى الأول

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أظهر تصنيف Banker لأفضل 100 بنك أفريقي لعام 2020 استقرارًا في الأوضاع المالية لغالبية المقرضين الأفارقة الرئيسيين.
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ومع ذلك، فإن هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، حيث من المقرر أن تؤثر قيود Covid-19 وانخفاض أسعار السلع الأساسية على المقرضين في الأسواق الأفريقية الرئيسية، مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا وأنغولا هذا العام.
بعد عام 2018 الصعب، سجل الأربعة الكبار في جنوب إفريقيا نموًا في أصولهم ومواقعهم الرأسمالية في عام 2019، حتى مع استمرار ظروف التشغيل في سوقهم المحلية في التشديد على مدار العام.
عزز ستاندرد بنك مكانته كأكبر بنك مقرض في القارة مع زيادة بنسبة 8.2٪ في رأس المال من الدرجة الأولى، مقارنة بانخفاض 3.7% في العام السابق.
جاء FirstRand في المركز الثاني متقدمًا على نظرائه في جنوب إفريقيا من حيث الربحية، مع عائد على الأصول بنسبة 1.9% ، بينما كان Absa صاحب المركز الثالث هو الأفضل أداءً من حيث نمو رأس المال – حيث تحسن وضعه من المستوى الأول بنسبة 13.5%.
استمر مسار النمو المذهل للمقرضين المصريين بلا هوادة في عام 2019، مع انضمام البنك التجاري الدولي (CIB) إلى البنك الأهلي المصري وبنك مصر في المراكز العشرة الأولى.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر اقتصاد البلاد في النمو (وإن كان بمعدل أبطأ) في عام 2020 ، مما يجعلها البلد الوحيد من بين أكبر خمسة اقتصادات في القارة التي لم تنزل إلى الركود نتيجة لوباء Covid-19.
من بين 15 مقرضًا مصريًا في تصنيف The Banker لأفضل 100 بنك أفريقي لعام 2020 ، قام 12 بنكًا بتحسين مراكزهم مقارنة بالعام الماضي، بينما أبلغت جميع البنوك الخمسة عشر باستثناء واحد عن نمو مزدوج الرقم في الأرباح قبل الضرائب لعام 2019.
في الطرف الآخر من الطيف ، كان عام 2019 عامًا صعبًا بالنسبة للمقرضين الأنغوليين، حيث عانى الاقتصاد من انخفاض إنتاج النفط وتراجع قيمة كوانزا في أكتوبر. شهد بنك Banco de Fomento أنجولا ، أكبر بنك في البلاد، انخفاضًا في مركز رأس المال من الدرجة الأولى بنسبة 18.4% ، بينما شهد بنك Banco Millennium Atlantico صاحب المركز الرابع انخفاضًا في قاعدته بنسبة 28.9%.
من حيث النمو الهائل، يعد البنك التجاري الدولي صاحب الأداء المتميز لكل من مصر وأفريقيا في تصنيفات 2020. سجل المقرض زيادة بنسبة 74.8% في رأس المال من الدرجة الأولى، مما ساعده على الانتقال من المركز الرابع عشر إلى المركز التاسع في القارة، بينما سجل في الوقت نفسه زيادة بنسبة 41.3% في الأرباح قبل الضرائب.
لذلك ليس من المفاجئ أن يهيمن البنك التجاري الدولي والمصريون على تصنيفات الأداء الافتتاحي لمجلة The Banker لأكبر 25 بنكًا أفريقيًا من حيث رأس المال من الدرجة الأولى، محسوبة باستخدام ثمانية مقاييس أداء رئيسية. يتصدر CIB هذا الترتيب، حيث يأتي في المراكز الخمسة الأولى في سبعة من المقاييس الثمانية المستخدمة، مع نتائج المركز الأول فيما يتعلق بالصحة والفعالية.
إجمالاً، يمثل المقرضون المصريون خمسة من أفضل 10 أداءً لعام 2020، وجاء بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك القاهرة في المركزين الثالث والرابع بشكل عام.
نيجيريا هي ثاني أفضل دولة ممثلة من حيث الأداء، مع اثنين من أكبر 10 بنوك. Guaranty ، ثالث أكبر مقرض في البلاد من حيث رأس المال من المستوى 1 (والسابع عشر الأكبر في القارة) يأتي في المرتبة الثانية في التصنيف بفضل درجاته التي تتصدر جدول الربحية والعائد على المخاطر. كان أكبر بنك في البلاد، Zenith، خامس أفضل أداء في القارة ، حيث سجل بين الخمسة الأوائل من حيث الرافعة المالية وجودة الأصول.
سجل Investec أفضل نتيجة لأي بنك جنوب أفريقي في تصنيفات الأداء ، حيث احتل المركز الخامس عشر ، وسجل أعلى درجات الربحية وجودة الأصول والعائد على المخاطر. في المرتبة 18 ، كان FirstRand هو الأفضل أداءً من بين الأربعة الكبار ، حيث كان أقوى عرض له مقابل المخاطرة ، يقابله انخفاض درجات النمو والسيولة.
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