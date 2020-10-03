بنك الكويت المركزي يؤكد التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر الصرف

_ أكد بنك الكويت المركزي يوم السبت في تغريدة على تويتر التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر صرفه. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وقال البنك ”في ضوء تقرير نشرته بعض المواقع حول تخفيض قيمة الدينار… يؤكد (البنك) التزامه بالمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار بما يضمن قوته الشرائية“. وأضاف البنك أنه سيواصل أيضا الالتزام بالسياسات الرامية لتقوية الدينار والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي بالبلاد. Advertisements خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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