إصابة مستشارة ترامب السابقة بفيروس كورونا

سي إن بي سي _ قالت كيليان كونواي المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الجمعة إن الفحوص أثبتت إصابتها بفيروس كورونا. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وقالت كونواي في تغريدة على تويتر “لدي أعراض متوسطة (سعال خفيف) وأشعر بتحسن. بدأت عملية الحجر الصحي بالتشاور مع الأطباء”. مدير حملة ترامب بيل ستيبين أثبتت إصابته بفيروس كورونا وفي سياق متصل، جاءت نتيجة فحوص مدير حملة الرئيس ترامب الانتخابية بيل ستيبين إيجابية لفيروس كورونا. Advertisements خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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