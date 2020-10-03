- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ قالت وكالة ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية للمغرب جرى تعديلها إلى سلبية على خلفية زيادة في الديون واحتياجات التمويل الخارجي بسبب كوفيد-19 دون تغيير في التصنيف الائتماني.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وتصنيف المغرب قد يجري خفضه إذا جاءت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون التوقعات بفارق كبير أو إذا استمرت الزيادة في إجمالي احتياجات التمويل الخارجي.
وتتوقع أن تدهورا يفوق التوقعات بكثير في وضع الميزانية ووضع التمويل الخارجي للمغرب بسبب التداعيات الحادة لكوفيد-19.
وفقا لتوقعاتها، سينتعش النمو الاقتصادي للمغرب في 2021 بما يسمح له باستئناف الإصلاحات الهيكلية واستراتيجية ضبط الميزانية.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ستاندرد آند بورز تعدل النظرة المستقبلية للمغرب إلى سلبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.