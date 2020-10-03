أزيموت تطلق أول صناديقها المحلية في مصر وتتعاقد مع بنكي القاهرة والأهلى المتحد لتلقي الاكتتاب الخاص

رنا ممدوح _ تطلق شركة أزيموت مصر أول صندوق استثمار محلي لمجموعة أزيموت داخل السوق المصري ويفتح باب الاكتتاب في الطرح الخاص 11 اكتوبر الجاري.

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وبحسب بيان صادر عن الشركة، فقد تعاقدت أزيموت مصر مع كلا من بنك القاهرة والبنك الأهلى المتحد لتلقي اكتتابات الطرح الخاص لوثائق الصندوق.

وأوضحت، أن أزيموت استفادت أيضاً من التعديلات التشريعية الجديدة والتي سمحت لجهات أخرى غير البنوك وشركات التأمين بتلقي اكتتابات وشراء واسترداد وثائق استثمار صناديق الاستثمار.

فتعاقدت مع شركات سمسرة لتلقي الاكتتابات وتسويق الصندوق لعملائها وهم مباشر ونعيم وجلوبال انفست وأيضا شركة مصر كابيتال.

وبهذا يعد الصندوق أول صندوق يتعاقد مع عدة جهات مختلفة لتلقي الاكتتابات، وسوف تتيح بعض هذ الجهات تلقي الاكتتابات اليكترونيا.

وذكرت، أن صندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت “ادخار–AZ” يعد الأول الذي يطلقه ويديره مدير استثمار في مصر، بعد أن سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات ادارة الاصول التي يتجاوز حقوق ملكيتها 50 مليون جنيه ان تنشئ صناديق استثمار بنفسها.

وقال أحمد ابو السعد العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، إن الصندوق هو باكورة سلسلة صناديق الاستثمار التي تنتوي شركة ازيموت اطلاقها في السوق المصري خلال الفترة القادمة.

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وذلك بعد أن أطلقت صندوق ازيموت للاستثمار في الأسهم المصرية من لوكسمبرج مارس الماضي والذي تتطلع به ليكون إضافة كبيرة ومؤثرة في سوق المال المصري.

وأوضح جورجيو ميدا الرئيس المشارك لمجموعة ازيموت، ان اطلاق صندوق “ادخار–AZ” يعد إيماناً من المجموعة بالفرص الاستثمارية الاستثنائية المتاحة بالاقتصاد المصري كأحد اهم الاسواق الناشئة الواعدة.

وتطمح أزيموت وفقاً لميدا، إلى طرح مجموعة فريدة من المنتجات الاستثمارية لعملاءها في مصر بناءً على خبراتها العالمية ومنتجاتها المبتكرة.

حيث يمكن الوصول الى التنوع ما بين اداوت الاسهم والدخل الثابت عن طريق مجموعة من استراتيجيات صناديق الاستثمار الهادفة الى تعظيم العوائد.

وذلك مصحوبًا بتقديم الاستشارات المالية التي تمزج بين تحقيق الاهداف الاستثمارية وتلبية متطلبات الحياة على حد سواء لعملاءها.

وتحرص مجموعة ازيموت علي الاستثمار في تنمية صناعة ادارة الاصول في مصر، من منطلق خبراتها العالمية وأنشطتها في 18 دولة في مختلف أرجاء العالم.

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