ضريبة الدمغة وخفض أسعار الطاقة قاطرة سوق المال لكسر القالب العرضي

رنا ممدوح _ إلى أين تتجه مؤشرات البورصة خلال الربع الأخير من العام الجاري؟.. وإلى أين تتجه حركة سوق المال، خاصة وسط التحديات العالمية التي ما زالت تهدد ما حققته البورصات العالمية من مكاسب خلال الفترة الماضية؟

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على الرغم من تفاؤل بعض رؤساء الشركات والمتعاملين بسوق المال الذين استطلعت جريدة دوت الخليج آراءهم، بسيناريو الربع الأخير، إلا أن البعض ينبه إلى ضرورة أخذ هذه التحديات في الاعتبار تجنبًا لتكبد خسائر.

ويرى المشاركون أن التطورات العالمية هي المسار المحدد لحركة سوق المال المصرية، وبالأخص أزمة فيروس كورونا التي ما زال شبحها يطارد أغلب الدول، ويرفع من قلق المستثمرين بوجود موجه ثانية قد تؤدي لفرض إجراءات احترازية مشددة من جديد.

ومع ذلك فما زال الأمل القريب بوجود لقاح لكورونا هو المحفز المنتظر لجميع البورصات من أجل تغيير المسار الصاعد وتنفس الشركات الصعداء .

الجدير بالذكر أن مؤشر البورصة الرئيسي أغلق آخر جلسات الربع الثالث من العام يوم الخميس الماضي عند مستوى 11051 نقطة مقابل 10764 نقطة بنهاية الربع الثاني.

واتجه المستثمرون المصريون والعرب نحو الشراء، على عكس الأجانب الذين اتجهوا للبيع.

توقع أحمد أبو حسين، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن يشهد الربع الأخير من العام قفزة جديدة للبورصة المصرية، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المحليين ( أفراد – مؤسسات).

وقال أبو حسين، إن البورصة لديها عدد من المحفزات التي تؤهلها لتحقيق هذا السيناريو، ومن ضمنه صفقة بيع شركة النيل لحليج الأقطان، والمتوقع أن يعود جزء من القيمة الإجمالية للبيع للاستثمار في السوق من جديد.

المحفزات تقود السوق لتحقيق مكاسب في حال هدوء السلبيات العالمية

وتابع أن من ضمن المحفزات المنتظر تأثيرها في الربع الأخير، تأتي ثمار تقسيم الأنشطة لدى بعض الشركات، وأبرزها أوراسكوم للاستثمار القابضة، وقيد شركة واحدة بالبورصة، موضحًا أن هذا الاتجاه يهدف لتعظيم أفضل أنشطة الشركة.

وأكد العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن لجنة السياسة النقدية وقرارها بخفض سعر الفائدة 0.5% صنعت محفزًا جديدًا، حيث إن هذا المطلب هو أساس احتياجات السوق منذ تعويم الجنيه.

وتابع: “لم يكن هذا القرار الوحيد ولكن أيضًا إلغاء الشهادات ذات العائد 15% ضمن الإيجابيات التي ستجني البورصة ثمارها عقب انتهاء عقودها، فمن شأنها أن تجذب رؤوس أموال جديدة لسوق المال باعتبارها أفضل عائد مقارنة بباقي القنوات الاستثمارية”.

ومع ذلك نوه أبو حسين، إلى أن التفاؤل بسيناريو البورصة في آخر ثلاثة أشهر لا يجب أن يمنع توخي الحذر من التحديات الراهنة التي قد تسبب تغيرًا عكسيًّا في حال وجود تطورات سلبية.

وقال إن التحدي الأبرز والمرجح أن يستمر حتى بداية الربع الجديد من 2021 هو شبح كورونا، وخطة العالم لمواجهة أي تطورات جديدة، خاصة مع وجود احتمالية وجود موجة ثانية واتجاه بعض الدول لفرض تدابير احترازية مشددة من جديد.

واستبعد بذلك أن يتسبب خبر إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بفيروس كورونا في قلق بالبورصات العالمية، معتقدًا أن هذا الحدث قد يعقبة ما أعلنه ترامب سابقًا وهو ظهور اللقاح المنتظر .

ورجح أن تكون كفة المحفزات هي الأرجح في تحريك البورصة خلال الربع الأخير، بالرغم من التحديات الراهنة، مستندًا إلى تغير استراتيجية المستثمرين خلال جائحة كورونا، والتي فضلت الدخول للشركات الأقل ضررًا من الأزمة، مشيرًا إلى النمو الذي يشهده مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة منذ إبريل الماضي وحتى الآن، وارتفاع تقييمات الشركات في EGX70 .

وحدد أبو حسين ثلاث أوراق مالية ليراهن على أدائها في الربع الأخير، وهي المجموعة المالية هيرميس القابضة، بدعم من الخطط الاستثمارية القوية التي أعلنتها مؤخرًا، بجانب كل من حديد عز وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

ومن جانبه يرى كريم هلال العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة كربون القابضة ورئيس الجمعية المصرية الآسيوية للأعمال، أن التأثير الإيجابي للحزم التحفيزية التي أصدرتها الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا انخفضت فاعليته في الربع الثالث من 2020.

وقال هلال، إن الربع الرابع ينتظر محفزات جوهرية تلبي احتياجات المستثمرين، وتستطيع أن تواصل ما حققته الحزم التحفيزية الحكومية، للحفاظ على المكاسب التي حصدتها منذ مارس الماضي.

وحدد بعضًا من احتياجات سوق المال، ومن ضمنها زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة لتغطية عنصر التنوع المطلوب بأي سوق مال.

الحزم التحفيزية مسكنات انتهى تأثيرها وحان الوقت لتغيير هيكل البورصة

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وأشار هلال إلى أن طرح شركات جديدة لن يغطي فقط المتطلبات الاستثمارية للمتعاملين، بل يرفع من جودة بيئة الاستثمار بالبورصة المصرية، متمثلة في زيادة أحجام السيولة واتساع رقعة المتعاملين النشطين.

وأكد العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة كربون القابضة، على أهمية صياغة محفزات تنعش سوق الصناديق بالبورصة، كما تلبي متطلبات المؤسسات، لتغطية النواقص التي تعاني منها سوق المال.

وعلى بالرغم من استمرار دعم المركزي بمبادرات لإنعاش عدد من القطاعات ومنها الصناعي والسياحية، إلا أن هلال يرى ضرورة العمل على تحقيق تعريف البورصة باعتبارها أداة للاستثمار وليس للربح السريع.

وأضاف أن دور البورصة الأساسي، هو توفير رؤوس الأموال ومساعدة الشركات للتوسع وتعظيم الربحية وتنفيذ خططها الاستثمارية، مؤكدًا على ضرورة وضعها ضمن أولويات صناع القرار.

وجدد رؤيته بضرورة تعزيز الثقافة المالية تجاه سوق المال لإحداث التغييرات الجذرية المنتظرة.

ولفت هلال، إلى أن الدعم الحكومي يوفر مسافة كبيرة من هذا الهدف في حال العمل بالتكاتف مع صناع القرار على تعريف العامة بالبورصة المصرية باعتبارها وسيلة للادخار وتوفير رؤوس الأموال للشركات لمساعدتها على التوسع باستثماراتها وزيادة الفرص التوظيفية لديها.

وفيما يخص القطاعات المقيدة، رأى أنه من الصعب الرهان على قطاع أكثر من الآخر، خاصة أن المحدد الأساسي يكمن في الأخبار الصادرة عن شركة بعينها أو مبادرة دعم من البنك المركزي المصري.

ورأى أن ذلك يثبت رؤيته بضرورة تحديث هيكل البورصة المصرية، لتنعش حركة الاستثمار وتحسن مستوى السيولة على مستوى القطاعات كافة.

ومن جهة أخرى يرى إيهاب السعيد العضو المنتدب لشركة أصول القابضة للاستثمارات المالية، أن سيناريو الربع الأخير من العام، يواجه العديد من التحديات التي تحد من التفاؤل بشأن اتجاهاته.

وقال السعيد، إن الربع الثالث المنقضي شهد العديد من عمليات المضاربة لتحقيق الربح السريع، وهو ما جعل السوق في حركة عرضية مستمرة، دون تحقيق مكاسب ملموسة، معربًا عن عدم تفاؤله بملامح سيناريو الربع الأخير، ومعتقدًا أن يشهد جني أرباح كثيفة عن تلك المضاربات، ولفت إلى أن الأسهم القيادية تواجه ركودًا في أدائها منعها من الصعود خلال الموجة السابقة، ولذلك لا يمكن الاعتماد عليها في تحريك المياه على المدى المتوسط.

ومن ضمن التحديات وفقًا للعضو المنتدب لشركة أصول القابضة للاستثمارات المالية، شبح الكورونا وتداعياته التي تستجد على العالم دون سابق إنذار، موضحًا أن وجود موجة ثانية لكورونا وفقًا لعدد من البيانات العالمية دفع المستثمرين الأجانب لمواصلة التخارج من الأسواق المالية.

واستبعد السعيد، أن تتجه الدول لفرض إجراءات احترازية مشددة من جديد في حال وجود موجة ثانية، فبعد الخسائر والإفلاسات التي طالت معظم الشركات، فلن يكون قرار الإغلاق بديلًا متاحًا من جديد.

لقاح كورونا المنتظر الأمل الوحيد لإنهاء عام 2020 بمكاسب جديدة للسوق

وقال: “إن إسدال الستار على تلك الأزمة يكمن في إيجاد العلاج الفعال أو اللقاح المنتظر للعالم”، مرجحًا أن هذا المحفز هو العامل الأساسي الوحيد القادر على تغيير مسار سيناريوهات البورصات حول العالم وتحويل الاتجاه لصاعد.

ومع ذلك أوضح أن الربع الأخير قد تتخلله بعض المحفزات قصيرة الأجل من حيث التأثير، ومنها ما اختتمت به البورصة الربع الثالث، وهو إقرار تعديلات قانون ضريبة الدمغة.

وأوضح السعيد، أن هذا القرار من شأنه أن يرفع من سيولة التداول اليومي نتيجة لخفض التكلفة على المستثمر، ولكنه غير قادر على تحسين الأداء على المدى المتوسط، إلا في حال استحدث محفزًا إيجابيًّا على المستوى العالمي.

كما أشار إلى أن هناك قرارًا تترقبه البورصة، وهو خفض أسعار الطاقة على المصانع، والذي نجح صداه في تحقيق قفزة جيدة في أداء كل من قطاعي الحديد والأسمنت.

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