المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تصدر قواعد النظام الجمركي التابع لها وإطلاق منصة إلكترونية للخدمات

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس القرار رقم 76 لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات النظام الجمركي الخاص بها، بالتوافق مع مصلحة الجمارك.

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وقال بيان للهيئة إن ذلك يأتي لتحسين مناخ الأعمال بشكل أفضل من خلال استكمال الأطر التشريعية والنظم والقوانين مما يساعد على تهيئة مناخ الاستثمار ويضفي مزيد من الشفافية في إجراءات العمل ويلبي رغبات المستثمرين العاملين بالمنطقة لتكون جاذبة للاستثمار المباشر وتحقيق ماتنشده الهيئة من استثمارات متنوعة وجديدة.

وقال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن إصدار الهيئة لهذا الدليل الجمركي يأتي ضمن خطة المنطقة 2020 /2025 للعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل أداء الأعمال بما يخدم عملية الاستثمار في المنطقة ويلبي طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار لدينا.

وأشار إلى أن هذا الدليل الجمركي أعطى كثيراً من المميزات للمستثمرين والتي تتمثل في تخفيض التكاليف الإنتاجية وزيادة الحوافز عند زيادة المكون الأجنبي وتبسيط وتيسير إجراءات الإفراج والنسق الإلكتروني للمستندات، وأيضا تيسير التداول بين مشروعات المنطقة لخلق مجتمع صناعي متكامل، وتيسير تصدير منتجات مشروعات المنطقة للسوق المحلي.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن هذا الدليل يعتمد على عدد من المحاور أهمها إنشاء مركز لوجيستي مطور لدعم الخدمات اللوجيستية وتطبيق خدمة النافذة الواحدة الجمركية وإطلاق منصة الكترونية لتقديم الخدمات لكافة القطاعات التجارية والصناعية واللوجيستية من خلال نافذة جمركية الكترونية واحدة.

وتابع أن الدليل يعتمد أيضا على إنشاء مناطق لوجيستية لخدمة الشحن السريع وذلك لشركات التجارة الإلكترونية ومناطق لوجيستية لأرصفة الرورو خارج الميناء أو بمواقع التخزين لشركات تجارة وتداول السيارات العابرة للاستفادة بأرصفة الرورو بموانئ المنطقة وإمكانياتها المطورة،وكذلك إنشاء مناطق لوجيستية متخصصة لشركات خطوط الملاحة العالمية والدولية، وأخرى متخصصة لـشركات ومـشروعات تمـوين الـسفن، وتوفير مستودعات جمركية متخصصة حرارية وغيرها لكافة أعمال التخزين مثل تخزين المواد الغذائية أو المواد الخام.

وأشار زكي إلى أن الدليل يتضمن تيسيرات إجرائية للمشروعات الإنتاجية عند البيع للسوق المحلي،وإنشاء وحدة الأرصدة والتخصيم داخل المركز اللوجيستي لدعم التسويات المالية والجردية عند مراجعة أرصدة مشروعات المنطقـة، والمراجعة المحاسبية اللاحقة للرسائل من خلال لجنـة ممثلـة مـن مـصلحة الجمارك وبحضور ممثل الهيئة لتيسير ودقة إجراءات التنفيذ.

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كما تتضمن تطبيق آليات التخليص المسبق على كافة مشروعات المنطقة وما يتـضمنه مـن مبدأ “فصل الإفراج عن أعمال التخليص ،وإنشاء دوائر جمركية خاصة خارج أسوار الميناء في الظهير الصناعي للمنطقة وحق الاعتراض والفصل في القضايا الجمركية بمركز المنازعات بالمنطقة.

ويتضمن الدليل تطبيق منظومة إدارة المخاطر والبرامج الانتقائية ، وبرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد أو ما يطلق عليه الفاعل الاقتصادي المعتمد AEO كونه معيارا عالميا وأحد مكونات اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية،وإنشاء وحدة النشر والمعلومات التي تهدف إلى تدشين بيئة معلوماتية شفافة لعملاء المنطقة لإزالة كافة النقاط محل الاستفـسار.

وأكد زكي أن النظام أجاز للهيئة إنشاء كيان تدريبى ومهنى من خلال عقد بروتوكول تنـسيق وتعاون بين كل من مصلحة الجمارك ممثلة في المعهد القومى للتدريب الجمركي والهيئة لتلبية الاحتياجات التدريبية للعاملين والمتعاملين مع الهيئة وغيـرهم من برامج تدريبية وورش عمل وندوات وغيرهـا فـى مجـالات العلوم الجمركية والتجارة الدولية والنقل الدولى واللوجستيات وسلاسل الإمداد والبرامج الإدارية والسلوكية وغيرها من مجالات التعاون التى تساهم فى تحقيق أهداف كل من مصلحة الجمارك والهيئة.

ولفت البيان إلى أن العمل بهذا الدليل تم نشره في الجريدة الرسمية وسيتم تعميمه على جميع المنافذ الجمركية منتصف الشهر الجاري وستقوم المنطقة بمراجعة وتحديث الخطوات التنفيذية لتطبيق القواعد والسياسات الواردة بالدليل الجمركي المصدر وستتولى الهيئة تحديثه سنوياً في يناير من كل عام متضمنا كافة التعديلات.

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