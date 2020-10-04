مال وأعمال

اتحاد المستثمرين يعيد تشكيل مجلس الإدارة برئاسة محرم هلال

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بكر بهجت _ أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في جلسته العاجلة التي عقدت قبل قليل عن إعادة هيكلة مجلس الإدارة بعد وفاة رئيس الاتحاد محمد فريد خميس.

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وتمثلت القرارات في تولي الدكتور محرم هلال رئاسة الاتحاد، وتولي ياسمين خميس، ابنة رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس منصب الرئيس الشرفي والفخري للاتحاد، وتعيين كلا من أسامة حفيلة، نائباً أول لرئيس الاتحاد، ورئيساً للمكتب التنفيذي، والدكتور محمد خميس شعبان، أميناً عاماً للاتحاد.

كما تضمنت القرارات تعيين الدكتور صبحي نصر، أميناً للصندوق، وتعيين كلا من محمد المرشدي، ومحمود الشندويلي، والدكتور سمير عارف، والمهندس علاء السقطي، والدكتور محمد سعد نواب لرئيس الاتحاد.

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وشمل التشكيل أيضا عضوية المهندس علي حمزة، والمهندس عبد الله الغزالي بمجلس إدارة الاتحاد، والدكتور عادل اليماني، مستشاراً إعلامياً، ومتحدثاً رسمياً للاتحاد.

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