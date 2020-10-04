الاتحاد المصري للتأمين يستعد لتطبيق مفهوم الاستدامة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية

استعرض الاتحاد المصري للتأمين جهوده في تطبيق معايير وأهداف التأمين المستدام، مؤكدًا أنها جزء لا يتجزأ من رؤيته ورسالته تجاه المرحلة المقبلة.

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وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم، أنه وضع خطة عمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز نشاط التأمين المستدام وتعميمه في السوق المحلي.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة خاصة بالتأمين المستدام يتعاون فيها اللجان الفنية الأخرى وتم إعداد دليل عام وتقديمه للشركات العاملة بالسوق المصري لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام والتعاون مع اللجان الفنية بالاتحاد لإدراج المبادئ المنظمة له وعلاقتها بكافة فروع التأمين الأخرى، وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين (تصميم وإدارة المنتجات – الاكتتاب – التوزيع والتسويق – خدمة العملاء – إدارة التعويضات).

وشملت الخطة أيضًا دراسة تحديات تطبيق مبادئ الاستدامة مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري (كيفية إدارة المخاطر الطبيعية – تغير المناخ – الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين)، هذا بالإضافة إلى نشر الوعي بمبادئ الاستدامة ببيئة العمل الداخلية بشركات التأمين من خلال الندوات وورش العمل.

وأكد الاتحاد على ضرورة التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة وأن هذا التعاون أحد المحاور الرئيسية في نجاح تطبيق استراتيجية الـتأمين المستدام بالسوق المصري.

ويرى أن هذا التعاون سيتمثل في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في السوق مع دراسة اهم التحديات التي يمكن ان يواجها التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات في تصميم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ التأمين المستدام.

يأتي هذا إلى جانب مقومات التطبيق العملي والتي تحتاج الى النماذج والبيانات والاستشارات والتي سيحققها الاتحاد من خلال بروتوكولات التعاون والشراكات على المستوي المحلي والإقليمي من خلالابرام مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون مع كبري المنظمات الرائدة في تطبيق مبادئ الاستدامة بشكل عام على بيئة العمل الداخلية وكبري شركات إعادة التأمين العالمية التي تطبق مبادئ التأمين المستدام على مجالات الاعمال والاكتتاب المختلفة وذلك بهدف تقديم برامج مبدئية لشرح كل ما يتعلق بهذه المبادئ للسوق المصري.

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وأكد الاتحاد أنه يؤمن بأن سوق التأمين المصري عاجلًا أم آجلا ستفرض عليه مبادئ التأمين المستدام سواء بشكل تشريعي أو من خلال معيدي التأمين المتعاملين مع الشركات المصرية.

وذكر أن خبرة معيدي التأمين العالمية في قبول العمليات التي تتوافق مع مبادئ التأمين المستدام او رفض البعض الاخر الذي لا يطبق معايير الاستدامة تعتبر خبرة هامة ولن نتمكن من الحصول عليها الا من هؤلاء الشركاء.

ولفت إلى أنه يجرى العمل على أن تكون الاستدامة جزء من بيئة العمل من خلال خطة الاتحاد الداخلية الموضوعة التي تشمل: الحفاظ على البعد البيئي بما يحقق بيئة خضراء وإدارة رشيدة وتوفير موارد الاتحاد وآليات تطبيقها فيما يخص استهلاك المياه والطاقة وخفض استخدام الأوراق ـ، أيضًا تحقيق مبدأ الاستدامة في رأس المال البشري لاسيما في المساواة وتكافؤ الفرص وعمليات التحفيز والإثابة وتهيئة بيئة عمل لائقة، بالإضافة إلى قواعد عادلة للتكريم المادي والمعنوي وتدوير العاملين بين اللجان الفنية وبين الإدارات.

وسيعمل الاتحاد على إعداد هيكل تنظيمي متكامل وعادل مع الاخذ في الاعتبار للأوضاع الحالية والتوقعات المستقبلي، هذا إلى جانب ضرورة إعداد تقرير سنوي للاستدامة.

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