الفريق الطبي لترامب: الرئيس الأمريكي قد يغادر المستشفى غدا أو بعد غد

سكاي نيوز عربية – أعلن الفريق الطبي المشرف على علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأخير قد يخرج من المستشفى إلى البيت الأبيض غدا أو بعد غد، لافتا إلى أن ترامب كانت لديه أعراض خفيفة والآن يتمتع بصحة جيدة.

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وقال الفريق الطبي خلال مؤتمر صحفي عام حول حالة ترامب الصحية، إن الرئيس :”عانى مرتين من انخفاض الأكسجين في الدم خلال مرضه”.

وتابع الأطباء: الوضع الصحي للرئيس دونالد ترامب “يستمر في التحسن”، ولا يعاني من أي ارتفاع بدرجات الحرارة ولا من ضيق بالتنفس.

وقال الطبيب جون كونلي من مستشفى وولتر ريد العسكري، إن مستوى الأكسجين لدى الرئيس انخفض مرتين منذ ظهور الأعراض، لكنه تحسن ولم يعد يعاني الحمى، موضحا أنه يعالج بالستيرويد.

ويعالج ترامب بعقار ريمديسفير الذي يمنع تكاثر الفيروس إضافة إلى ديكساميثازون، وهو دواء كورتيكوستيرويد يستخدم لمعالجة الأشكال الحادة من الفيروس، وفق ما قال الطبيب كونلي.

وأوضح الطبيب براين جاريبالدي خلال المؤتمر الصحفي “اليوم، يشعر ترامب بالارتياح ويتمتع بالنشاط.. هدفنا لهذا اليوم هو جعله يأكل ويشرب مع إبقائه خارج السرير قدر الإمكان حتى يستمر في مواصلة الحركة والشعور بأنه على ما يرام”.

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وأعلن دونالد ترامب ليل الخميس الجمعة، أنه مصاب بفيروس كورونا وقطع حملته.

وقال ترامب في فيديو نشر على تويتر مساء السبت، إنه يشعر “بتحسّن كبير”، واعدا بـ”العودة قريبا” ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأيام المقبلة تشكل “الاختبار الحقيقي” بالنسبة إليه.

ووصل ترامب إلى مستشفى “والتر ريد” الطبي الوطني العسكري في ماريلاند، السبت، لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بكوفيد-19.

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