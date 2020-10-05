بنك مصر يرعى مبادرة اتكلم مصري لأبناء المصريين بالخارج

دوت الخليج – يرعى بنك مصر المرحلة الأولى من مبادرة “اتكلم مصري”، والتي شهدت يوم الخميس 1 أكتوبر، تنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فعالية الإطلاق الرسمي.

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وبحسب بيان للبنك، فإن هذا المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة المبذولة لنشر الوعي الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصري، خاصة المقيمين بالخارج، وذلك انطلاقاً من أهمية ربط أبناء المصريين بالخارج بالوطن وبمفهوم الدولة والأمن القومي؛ حيث تتيح المبادرة الفرصة للشباب المصري بالخارج لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التي تواجهها.

ويتمثل الهدف الأساسي من المبادرة في تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين في الخارج كأداة ربط قوية مع وطنهم الأم مصر، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية، كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف للوصول لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.

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