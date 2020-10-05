البنك المركزي المصري يبسط إجراءات فتح الحسابات بالبنوك للأفراد والشركات متناهية الصغر

أ ش أ _ أعلن البنك المركزي المصري بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن تبسيط إجراءات فتح الحسابات للأفراد والشركات متناهية الصفر بما يمنح البنوك مزيدًا من المرونة في التعامل مع العملاء ويعزز الشمول المالي.

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وذكر البنك المركزي المصري -في بيان الإثنين- أن الإجراءات الجديدة تتيح للعملاء الجدد فتح الحسابات الجارية أو الادخارية مثل التوفير والودائع والشهادات ببطاقة الرقم القومي فقط، كما سيتم فتح حسابات للمنشآت متناهية الصغر وكذا أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف تحت مسمى نشاط اقتصادي، وذلك لدى رغبتهم في فتح الحسابات باسم المنشآت والورش المملوكة لهم، الأمر الذي من شأنه إتاحة الفرصة للاستفادة من الخدمات المصرفية وعلى رأسها الحصول على التمويل اللازم لنمو حجم أعمالهم.

وأوضح أن الإجراءات تضمنت أيضًا رفع حجم المعاملات اليومية والشهرية للمنشآت متناهية الصغر والأفراد وأصحاب المهن الحرة والحرفيين، وذلك للعمل على رفع معدلات استخدام الخدمات المالية والمصرفية المتاحة التي تتسم بالمرونة وتمثل عامل أمان للمتعامل حيث يتم استخدامها كبديل لتداول النقود.

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