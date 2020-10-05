مبيعات المؤسسات الأجنبية ترفع خسائر البورصة إلى 0.59% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _واصلت مؤشرات البورصة المصرية التراجع في منتصف التعاملات بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية.

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وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.59% ليتداول عند مستوى 11006 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.14%، ليتداول عند مستوى 66.45 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.74% و 2.38% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 567.920 مليون جنيه، على 172 شركة من خلال 23338 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 126 شركة مقابل ارتفاع 22 في حين لم تتغير أسعار 25.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 24.654 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 25.344 مليون جنيه، مقابل 690.754 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

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في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 12.306 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 13.392 مليون جنيه، مقابل 1.086 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 12.347 مليون جنيه، منها 7.804 مليون جنيه للمؤسسات، و 4.543 مليون جنيه للأفراد.

وتصدر سهم عبر المحيطات للسياحة قائمة الاكثر ارتفاعا بنسبة 8.51% تلاه سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 6.06%، ثم سهم الاستثمار العقاري العربي – اليكو بنسبة 5.43%.

في حين تصدر سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر- قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 15.18%، تلاه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 9.99% ثم سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 9.15%

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