تعطيل العمل بالبورصة الخميس بمناسبة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر

رنا ممدوح _ قررت إدارة البورصة المصرية تعطيل العمل يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر ، وذلك احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

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جاء ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بأن يكون الخميس المقبل أجازه رسمية وذلك بدلا من يوم الثلاثاء الموافق السادس من أكتوبر 2020.

وقرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر خلال نفس الفترة.

على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020.

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