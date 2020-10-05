الأسهم الأمريكية تصعد بفضل آمال التحفيز واحتمال خروج ترامب من المستشفى

_ فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع يوم الاثنين بعد أن قال الأطباء إن الرئيس دونالد ترامب قد يخرج من المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج من كوفيد-19، بينما تعززت المعنويات أيضا بفضل الآمال في تحفيز مالي جديد.

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وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 142.61 نقطة بما يعادل 0.52 بالمئة ليصل إلى 27825.42 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 18.83 نقطة أو 0.56 بالمئة مسجلا 3367.27 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 94.09 نقطة أو 0.85 بالمئة إلى 11169.11 نقطة.

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