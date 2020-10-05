التجاري الدولي يطلق حملة ترويجية لعملاء باقة Prime Me بالتعاون مع مصر للطيران

دوت الخليج – أعلن البنك التجاري الدولي عن إطلاق حملة ترويجية جديدة لعملاء باقة “Prime Me” بالتعاون مع شركة مصر للطيران تحت شعار “مش حنبطل نسافر”.

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وتشمل الحملة تنظيم المؤسستين رحلة ترويجية إلى مدينة طابا لمجموعة من عملاء باقة “Prime Me” لتعريفهم بواحدة من أهم المناطق السياحية بمصر.

وتأتي الحملة الجديدة في إطار الشراكة القائمة بين شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، والبنك التجاري الدولي، تشجيعًا لحركة السياحة الداخلية.

وقال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، إن هذه الرحلة مدفوعة التكاليف بالكامل لمجموعة من عملاء CIB Prime Me الأكثر استخداما لمنتجات البنك وكذلك أكفأ موظفي البنك ممن نجحوا في تحقيق أفضل الإنجازات وهي تعكس تقدير البنك لثقة العملاء وجهود الموظفين ودعمهم المتواصل.

جدير بالذكر أن Prime Me هي باقة مصممة حصريًا لفئة الشباب أطلقها البنك التجاري الدولي (CIB) في مطلع العام لتلبية احتياجاتهم وتقدم لهم مجموعة متنوعة من أفضل المزايا البنكية وغير البنكية عبر برنامج نقاط المكافآت CIB BONUS، وذلك عبر تقديم المزيد من نقاط المكافآت BONUS مقابل كل معاملاتهم لتحقيق أقصى استفادة من تجربتهم البنكية.

ويحصل عميل Prime Me من خلال برنامج المكافآت على نقاط BONUS تضاف شهريًا إلى حسابه عند الاحتفاظ بالحد الأدنى لرصيد الحساب، فضلًا عن نقاط BONUS إضافية من خلال العديد من الوسائل، ومن بينها المعاملات التي تتم باستخدام البطاقات الائتمانية أو الخصم المباشر، أو عند ترشيح الباقة لأحد الأصدقاء، أو الحصول على قرض، أو عند إجراء 10 معاملات أو أكثر شهريًا باستخدام بطاقة الخصم المباشر، بالإضافة إلى التخفيضات الحصرية التي توفرها الباقة في مجموعة مختارة من المتاجر.

وقال الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن البنك شريك رئيسي في المبادارات التسويقية التي تقوم بها مصر للطيران للترويج للمقاصد السياحية الداخلية الهامة.

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وأوضح أن مصر للطيران بدأت في حملتها الترويجية “مش حنبطل نسافر” من خلال إطلاق العديد من العروض والتخفيضات على رحلاتها الدولية وكذلك قسائم التخفيضات مسبقة الدفع بالإضافة إلى عدد من الحملات الترويجية المتتابعة مع شركاء مصر للطيران.

وأضاف أبو العينين أن مصر للطيران تٌسير رحلتين أسبوعيا إلى طابا متبعة جميع الإجراءات الإحترازية لضمان سلامة عملاء الشركة.

ومن جانبه، قال عمرو العدوي رئيس القطاع التجاري إن مصر للطيران تتبنى خطط طموحة لإعادة حركة السياحة الداخلية والخارجية بقوة مرة أخرى إلى مصر من خلال تنظيم العديد من البرامج الترفيهية والترويجية المتنوعة، وأن الشركة لا تدخر جهدا في ذلك وترحب بالمشاركة في أي مبادرات.

وبدوره، أكد يوسف جاد، رئيس قطاع السياحة بشركة الكرنك، أنها تستهدف من خلال هذة المبادرات إلى توفير العديد من الخدمات ومزايا السفر المختلفة للعملاء خلال زيارتهم وجولاتهم السياحية داخل مصر، والتي تذخر بها محافظة جنوب سيناء مثل السياحة الشاطئية والعلاجية والدينية وسياحة المؤتمرات بمايجعلها المقصد السياحي الأفضل مقارنة بمثيلاتها بالخارج.

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