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– قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني يوم الاثنين إن الفحوص أثبتت إصابتها بكوفيد-19 وأضافت أنها ستبدأ فترة حجر صحي وأن الوحدة الطبية في البيت الأبيض لا تدرج أيا من أفراد المكتب الصحفي في قائمة المخالطين بمصاب.
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وقالت في بيان ”إضافة إلى ذلك، لم أعرف قطعا تشخيص هوب هيكس قبل عقد إفادة صحفية في البيت الأبيض يوم الخميس“ في إشارة لمستشارة الرئيس دونالد ترامب التي أثبتت الفحوص يوم الخميس إصابتها بكورونا قبل ساعات من إعلان ترامب أنه وزوجته أصيبا بالمرض.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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