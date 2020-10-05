وزارة التجارة والصناعة تقرر استمرار حظر تصدير الفول 3 شهور

دوت الخليج – أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بتمديد وقف تصدير الفول لمدة 3 أشهراعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

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وقالت الوزيرة، في بيان، إن هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك تنفيذاً للخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت جامع إلى أن قرار حظر التصدير عزز من المخزون الاستراتيجي للفول حيث يكفي المخزون الحالي حاجة الاستهلاك خلال خمس أشهر ونصف، كما ساهم القرار أيضا في حدوث انخفاض في الأسعار المحلية للفول وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على سعر البيع للمستهلك المصري.

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