الدولار يهبط وسط إقبال على المخاطرة بفضل آمال التحفيز

– تراجع الدولار الأمريكي يوم الاثنين بينما تألقت العملات عالية المخاطر وسط توقعات بأن يتفق المشرعون الأمريكيون على تحفيز جديد لتخفيف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بينما يراقب المستثمرون تطورات الحالة الصحية للرئيس دونالد ترامب المصاب بمرض كوفيد-19.

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صعدت الأسهم يوم الاثنين بفضل آمال التحفيز وبعد أن قال ترامب إنه سيخرج من المستشفى الذي دخله قبل أربعة أيام لتلقي العلاج.

وقال جو مانيمبو، كبير محللي السوق لدى وسترن يونيون لحلول الأعمال في واشنطن، ”أرى السوق مقتنعة بأن التحفيز المالي سيتحقق عاجلا أم آجلا في أعقاب بيانات ما زالت تظهر اقتصادا أمريكيا متباطئا.“

تعزز التفاؤل بتصريحات من كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، الذي قال إنه ما زالت هناك فرصة لأن يتوصل المشرعون في واشنطن إلى اتفاق على دعم اقتصادي جديد، وإن ترامب ملتزم بإبرام اتفاق.

وسيكون عدم التوصل إلى اتفاق إيجابيا للدولار، الذي هبط 0.32% يوم الاثنين أمام سلة عملات رئيسية.

وصعد اليورو 0.5% إلى 1.1774 دولار، مسجلا أعلى مستوى له منذ 21 سبتمبر.

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وارتفع الدولار الأسترالي 0.17% إلى 0.7174 دولار أمريكي، وانخفضت العملة الأمريكية 0.72% إلى 9.2327 كرونة نرويجية.

وزاد الجنيه الاسترليني 0.35% مسجلا 1.2976 دولار.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية قد وافقت خلال اتصال هاتفي يوم السبت على تسريع محادثات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بهدف تقريب المواقف المتباعدة على نحو يحول دون إبرام شراكة تجارية جديدة.

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