مال وأعمال

الطلبيات الصناعية الألمانية ترتفع بأكثر من المتوقع في أغسطس

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_ أظهرت بيانات الثلاثاء، أن طلبيات السلع الصناعية الألمانية زادت 4.5 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، في دفعة لآمال انتعاش أكبر اقتصاد بأوروبا بقوة في الربع الثالث من صدمة فيروس .

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وتأتي الزيادة مقارنة مع توقع لرويترز بارتفاع 2.6 بالمئة، وتشير إلى أن الاقتصاد يحرز تقدما في سبيل عودته إلى مستويات ما قبل الأزمة.

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وكشفت أرقام من مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الطلبيات المحلية زادت 1.7 بالمئة على أساس شهري بينما ارتفعت الطلبيات من الخارج 6.5 بالمئة.

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وقال المكتب إن كمية الطلبات تقل 3.6 بالمئة مقارنة مع المسجل في فبراير، قبل فرض إجراءات العزل العام لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

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