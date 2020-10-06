سبيس إكس تفوز بعقد من البنتاجون لتصنيع أقمار صناعية لتتبع القذائف بقيمة 149 مليون دولار

_ قالت وكالة تطوير الفضاء الأمريكية (إس.دي.إيه) إن شركة سبيس إكس التي يرأسها إيلون ماسك فازت بعقد قيمته 149 مليون دولار لتصنيع أقمار صناعية تتتبع القذائف لصالح وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في أول عقد حكومي تفوز به الشركة لتصنيع أقمار.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وتشتهر شركة سبيس إكس بإعادة استخدام الصواريخ والكبسولات الفضائية، وهي تكثف إنتاج أقمار صناعية لمشروع ستارلينك الذي يضم مئات الأقمار للاتصال عبر الإنترنت والذي يأمل ماسك أن يدر أرباحا تساعد في تمويل أهداف سبيس إكس للتنقل بين الكواكب.

اضغط لتحميل العدد الثالث والخمسون من نشرة دوت الخليج

وقال مسؤول بوكالة (إس.دي.إيه) إن العقد ينص على أن تستخدم سبيس إكس مصنع تجميع ستارلينك في ريدموند بواشنطن لإنتاج أربعة أقمار صناعية مزودة بمستشعر لتتبع القذائف يعمل بالأشعة تحت الحمراء تحصل عليه من شركة متعاقدة.

وفازت شركة إل3 هاريس تكنولوجيز، التي كانت تُعرف فيما قبل باسم هاريس كوربوريشن، بعقد قيمته 193 مليون دولار لتصنيع أربعة أقمار صناعية أخرى.

Advertisements

ومن المتوقع أن تُسلم الشركتان الأقمار لإطلاقها بحلول خريف 2022.

والعقدان جزء من مرحلة أولى لحصول وكالة (إس.دي.إيه) على أقمار صناعية لاستكشاف وتتبع قذائف مثل القذائف الباليستية العابرة للقارات والتي يمكنها أن تقطع مسافات طويلة ويمثل تتبعها أو اعتراضها تحديا.

وحصلت سبيس إكس في 2019 على مبلغ 28 مليون دولار من سلاح الجو لاستخدام شبكة أقمار ستارلينك الوليدة لاختبار خدمات إنترنت مشفرة مع عدد من الطائرات العسكرية، وإن كان سلاح الجو لم يطلب شراء أي من أقمار ستارلينك لنفسه.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج