وزير المالية البريطاني: لا يمكن الاستمرار باقتراض مبالغ ضخمة على المدى الطويل

_ قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك يوم الثلاثاء، إن بلاده لا يمكن أن تستمر في اقتراض مبالغ ضخمة علي المدى الطويل لأنه أمر غير ‭‭ ‬‬مستدام بالنسبة للاقتصاد.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال وزير المالية لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”من الواضح أننا اضطررنا هذ العام لاقتراض مبالغ ضخمة لدعم الاقتصاد في وقت أزمة، وهو التصرف السليم“.

اضغط لتحميل العدد الثالث والخمسون من نشرة دوت الخليج

Advertisements

وتابع ”بالنسبة للمدى المتوسط… يبدو جليا أنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع للأبد. هذا المستوى من الاقتراض، الذي سيسجل مستوى قياسيا هذا العام، غير قابل للاستدامة على المدى الطويل“.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج