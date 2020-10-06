- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك يوم الثلاثاء، إن بلاده لا يمكن أن تستمر في اقتراض مبالغ ضخمة علي المدى الطويل لأنه أمر غير مستدام بالنسبة للاقتصاد.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وقال وزير المالية لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”من الواضح أننا اضطررنا هذ العام لاقتراض مبالغ ضخمة لدعم الاقتصاد في وقت أزمة، وهو التصرف السليم“.
اضغط لتحميل العدد الثالث والخمسون من نشرة دوت الخليج
وتابع ”بالنسبة للمدى المتوسط… يبدو جليا أنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع للأبد. هذا المستوى من الاقتراض، الذي سيسجل مستوى قياسيا هذا العام، غير قابل للاستدامة على المدى الطويل“.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية البريطاني: لا يمكن الاستمرار باقتراض مبالغ ضخمة على المدى الطويل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.