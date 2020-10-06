مال وأعمال

روسيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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_ ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس المستجد في روسيا إلى أعلى مستوياتها منذ 11 مايو إذ سجلت السلطات 11615 حالة إصابة جديدة يوم الاثنين منها 4082 حالة في موسكو.

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وقالت السلطات إن 188 مريضا توفوا ليل الاثنين ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 21663. وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء تفشي الجائحة بلغ مليون و237504 حالات.

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