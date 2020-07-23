75% من قراء دوت الخليج يؤيدون تغليظ عقوبة ذبح الأضاحي بالشوارع

أيد 75% من قراء دوت الخليج تغليط عقوبة ذبح الأضاحي بالشوارع والميادين العامة بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال استطلاع أجراه الموقع على مدار الساعات الماضية. ورفض 22% من قراء الموقع تغليط عقوبة الذبح بالشوارع، فيما أعرب 3% أخرين عن عدم اهتمامهم بالأمر. الجدير بالذكر أن عقوبات الذبح خارج المجازر المعمول بها حاليا تشجع الجزارين على عدم الالتزام بالذبح داخل المجازر، فيما يشرع مجلس النواب لتنفيذ تعديل تشريعي، بوضع عقوبات مشددة على ذلك لإلزام الجميع بالقانون.

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