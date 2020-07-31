عيد_سعيد يتصدر تويتر في أول أيام عيد الأضحى

يحتفل العالم الإسلامي اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك، ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عيد_سعيد ، #عيد_سعيد. وتصدرت الهاشتاجات قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معهم عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

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