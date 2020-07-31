وصلت القاهرة.. شاهد مصر للطيران تتسلم الطائرة العاشرة من طراز إيرباص A220-300

وصلت صباح اليوم، الجمعة، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية بكندا الطائرة العاشرة من طراز الايرباص A220-300 بحروف تسجيل SU-GFH
و هي الطائرة العاشرة من إجمالي 12 طائرة تم التعاقد عليها من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام، في ضوء تنفيذ خطة تحديث وتطوير أسطولها الجوي، وبما يناسب احتياجات السوق وخطط الشركة للتوسع في خطوط التشغيل.
وتعد مصرللطيران من أول المشغلين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لهذا الطراز الذي يعد من بين الطائرات الأكثر تطورًا وابتكارًا على مستوى العالم في فئة الطائرات ذات الممر الواحد
ويقدم هذا الطراز سعة مقعدية لعدد 140 راكبا و يتيح مستوى عالي من الراحة والرفاهية بالإضافة إلى خدمات الانترنت علي متن الطائرة وخدمات الترفيه Audio / Video Streaming، ومقاعد وأرفف تخزين حقائب واسعة، بخلاف النوافذ الكبيرة التي توفر المزيد من الضوء الطبيعي لكل مسافر والاستمتاع بالسماء، بالإضافة إلى الإضاءة LED بالألوان الكاملة أيضا يعمل هذا الطراز على تعزيز رفاهية الركاب وتوفير تجربة سفر مميزة .
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