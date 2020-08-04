 برنامج تحميل من اليوتيوب للاندرويد يوتيوب جو "YouTube Go" رابط مباشر مع الشرح

برنامج تحميل من اليوتيوب للاندرويد، بالطبع موقع يوتيوب هو أول ما نفكر به عندما نفكر في مشاهدة فيديو، ولكن الكثير من هذه الفيديوهات تكون رائعة ونحتاج لمشاهدتها أكثر من مرة، لذا نجد أنفسنا نحتاج برنامج تحميل من اليوتيوب للاندرويد الذى كان في الماضي ممنوعا من قبل اليوتيوب الأمر الذي كان يجعلنا نلجأ لبرنامج تحميل من اليوتيوب للاندرويد من خارج متجر جوجل بلاى الأمر الذي كان يعرضنا للفيروسات والإعلانات المزعجة، ولكن أخيرا سمحت شركة جوجل المالكة لموقع اليوتيوب بتحميل الفيديوهات، وأصدرت برنامج رسمي لها لتحميل الفيديوهات وهو يوتيوب جو، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على ماهو برنامج يوتيوب جو، وماهي مميزات برنامج “يوتيوب جو”، وكيفية استخدامه.

ما هو اليوتيوب جو YouTube Go ؟

برنامج اليوتيوب جو “YouTube Go” هو برنامج لمشاهدة الفيديوهات التي ترغب بها من موقع الفيديوهات اليوتيوب وذلك بدون داعي إلى وجود اتصال بالانترنت، وهو نفس طريقة ونظام ال “Youtube Offline” الذي يوجد فى خدمة “Youtube Red”، فهو برنامج يمكنك من حفظ الفيديوهات و مشاهدتها حينما لا تتاح لديك خدمة الانترنت.

مميزات برنامج يوتيوب جو “YouTube Go”

يوفر البيانات اثناء المشاهدة فيقلل التكلفة المالية. يعمل على الاتصالات بالإنترنت البطيئة بشكل جيد. تنزيل الفيديو للمشاهدة لاحقا. التحكم في مساحة التخزين. القدرة على معاينة الفيديو قبل التحميل. القدرة على التحكم في جودة الفيديو وبالتالي حجم ملف الفيديو المنزل إلى جهازك. تنزيل الفيديو على ذاكرة الهاتف أو بطاقة ” SD “. البرنامج صغير وخفيف ويمكن العمل مع برامج أخري دون التأثير على كفاءة جهازك. برنامج يوتيوب جو تم تصميمه للعمل على الأجهزة ذات مساحة تخزين صغيرة. القدرة على مشاركة الفيديو مع الأصدقاء بالواي فاي عندما يكون لديهم هم أيضا برنامج يوتيوب جو.

رابط مباشر لتحميل برنامج يوتيوب جو “YouTube Go”

يمكنكم تحميل برنامج يوتيوب جو “YouTube Go” الرائع من خلال الرابط المباشر التالي

من هنا

شرح بواسطة فيديو عن كيفية استخدام برنامج YouTube Go

من خلال الفيديو التالي ستتعرف على كيفية استخدام برنامج يوتيوب جو “YouTube “Go

صور لبرنامج يوتيوب جو you tube” go”

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وفي النهاية وبعد ما عرضناه لكم هنا من طريقة تحميل واستخدام برنامج ” يوتيوب جو YouTube Go ” فأننا نأمل أن يكون ما قدمناه لكم هنا قد كان مفيدا لكم، وأن تكونوا قد عثرتم على ما تبحثون عنه من خلال تلك الأسطر السابقة.