فيديو .. هيكل : مصر تشكل مجموعة عمل وزارية لبحث الاحتياجات اللبنانية

قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بتشكيل مجموعة عمل وزارية لبحث الاحتياجات الإنسانية للأشقاء فى لبنان فى ظل هذه الظروف العصيبة.





وأضاف أن مجلس الوزراء استمع لشرح من الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، عن محتويات أولى الطائرات المصرية التى وصلت محملة بالمساعدات للبنان فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الصدد. وأوضح هيكل، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أحاطت المجلس بالاحتياجات الطبية للجانب اللبنانى فى هذا التوقيت الصعب.

وذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أشار لوجود تنسيق بين جامعتى الإسكندرية وبيروت لإرسال أساتذة جراحة وعظام وحروق للمساعدة فى علاج مصابى حادث انفجار بيروت.

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