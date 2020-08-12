من جهته، أعرب العميد طيار روجيه حلو ممثل قائد الجيش اللبناني عن عميق شكره وإمتنانه للقيادة المصرية التي تواصل تقديم الدعم للشعب اللبنانى خلال تلك الفترة الحرجة من تاريخ لبنان، وأكد الدكتور حسين محيدلي مستشار وزير الصحة اللبنانى على مدى أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة اللبنانى لتجاوز آثار تلك الأزمة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات المسلحة: وصول طائرة عسكرية رابعة محملة بمساعدات طبية وغذائية للبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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