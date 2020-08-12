رئيس تحرير بوابة روزاليوسف يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

أدلى الكاتب الصحفي، أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بصوته صباح اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنة مدرسة الشهيد اللواء خضر عبدالله سعد، بالهضبة الوسطى بالمقطم.

ودعا عبدالمجيد، الناخبين لمواصلة المشاركة في اليوم الثاني للتصويت، لإبداء الرأي في الغرفة الثانية للبرلمان، وأداء للواجب الوطني، ترسيخًا لمبدأ المشاركة الديمقراطية، مضيفًا مجلس الشيوخ يسهم في توسيع قاعدة المشاركة السياسية، ومنح الأحزاب فرصة كبيرة للتواجد عبر القائمة، غير أنه على الأحزاب أن تنشط وتثبت للمواطن أنها على قدر المسؤولية.

وأشاد عبدالمجيد بالإجراءات الاحترازية المتبعة، لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، في أمان في ظل جائحة كورونا، ما يعكس قوة وتناغم مؤسسات الدولة المصرية.