أهم الأخبار.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للشباب.. وإقبال كثيف فى انتخابات الشيوخ.. وفاة الفنان سناء شافع

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير الآتي:

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في اليوم العالمي للشباب، بتحية تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد المتحمس والذي يمثل القوام الحقيقي لها في معركتها المقدسة للبقاء والبناء.

شهدت الساعات الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، إقبالا كثيفا ومشاركة واسعة من قبل الناخبين خاصة السيدات وكبار السن، مقارنة باليوم الأول.

يتساءل كثير من محبي الهضبة عمرو دياب عن وضع زوجته الأخيرة زينة عاشور، وما إذا كانا منفصلين أم مطلقين، خاصة أن الثنائي لم يجب بشكل واضح عن السؤال حتى الآن.

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أدى المستشار عبدالله عمر شوضة، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كرئيس لمحكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

توقع وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إنتاج أول دفعة من لقاح كورونا الذي أعلنت البلاد عن تسجيله أمس، في غضون أسبوعين.

كان الفنان سناء شافع تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو الماضى، وقام باجراء بعض الفحوصات الطبية.

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض عقوبات جديدة ضد حزب الله اللبناني.