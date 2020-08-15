انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة التعليم العالي تعلن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - بعد طول انتظار وترقب من قبل طلبة وطالبات الثانوية العامة والسادة أولياء الأمور، أعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة للعام الدراسي 2020، حيث تقرر أن يبدأ طلاب تلك المرحلة في تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 22 أغسطس 2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2020.
الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات 2020:-
من المقرر أن يكون الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات للشعب الثلاث وذلك كالتالي:-
- الشعبة العلمية بحد أدني 400 درجة فأكثر بنسبة 97.60% فأكثر وعدد الطلاب بتلك المرحلة من شعبة العلمي علوم نحو 30855 طالب وطالبه.
- الشعبة الهندسية بحد أدني 387 درجة فأكثر بنسبة 94.40% فأكثر وعدد الطلاب 16665.
- الشعبة الأدبية بحد أدني 327.50 درجة فأكثر بنسبة 79.90% فأكثر وعدد الطلاب 102165.
من جهة أخري فقد اتخذت وزارة التعليم العالي عدد من القرارات الأخرى لصالح الطلاب في تنسيق الثانوية العامة 2020 تتمثل في الآتي:-
- تم إدخال عدد من الكليات في مختلف التخصصات العلمية في تنسيق الثانوية العامة 2020 حيث ستبدأ الدراسة بها اعتباراً من العام الدراسي 2020/2021 ومن هذه الكليات كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها، طب الأسنان بالسويس، .. إلخ.
- تم إدراج كليات جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل وهي كليات الهندسة والعلوم.
- تم إدراج كليات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وتتضمن كلية الهندسة وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة التعليم العالي تعلن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.