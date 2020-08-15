وزارة التعليم العالي تعلن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات 2020

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محمد سياف - ابو ظبي - بعد طول انتظار وترقب من قبل طلبة وطالبات الثانوية العامة والسادة أولياء الأمور، أعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة للعام الدراسي 2020، حيث تقرر أن يبدأ طلاب تلك المرحلة في تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 22 أغسطس 2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2020.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات 2020:-

من المقرر أن يكون الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات للشعب الثلاث وذلك كالتالي:-

الشعبة العلمية بحد أدني 400 درجة فأكثر بنسبة 97.60% فأكثر وعدد الطلاب بتلك المرحلة من شعبة العلمي علوم نحو 30855 طالب وطالبه.

الشعبة الهندسية بحد أدني 387 درجة فأكثر بنسبة 94.40% فأكثر وعدد الطلاب 16665.

الشعبة الأدبية بحد أدني 327.50 درجة فأكثر بنسبة 79.90% فأكثر وعدد الطلاب 102165.

من جهة أخري فقد اتخذت وزارة التعليم العالي عدد من القرارات الأخرى لصالح الطلاب في تنسيق الثانوية العامة 2020 تتمثل في الآتي:-