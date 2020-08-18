رئيس الوزراء يوافق على عرض 90 قطعة أثرية بالتشيك

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، قرار بالموافقة على عرض 90 قطعة أثرية بمعرض "ملوك الشمس " بالمتحف القومى لمدينة براغ بجمهورية التشيك في الفترة من 30أغسطس 2020 وحتى 7 فبراير 2021 .
وتضمن القرار أن تكون هذه القطع الأثرية تحت الاشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة السياحة والاثار من تاريخ بدء الاعداد للمعرض بمصر وحتى عودتها سالمة إلى أماكنها بمصر ،وتتولى وزارة السياحة والاثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الاثرية وإعادتها سالمة لمصر .
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بإعتبار مشروع إقامة أبراج الضغط العالى المغذية للمنطقة الصناعية بغرب جهينة بسوهاج من أعمال المنفعة العامة ومشروع إضافة الأرض اللازمة لمدخل خزان مياه الشرب بكفر طحوربا بشبين القناطر بالقليوبية من أعمال المنفعة العامة
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