القوي العاملة : دعم مادي ومعنوي من عمال مصر لأشقائها بلبنان

التقي الكيميائى عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وأمين عام الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد العام اللبناني ، الدكتور بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام اللبناني ، بحضور قيادات الاتحاد ورؤساء النقابات العامة اللبنانية ، ووفد الاتحاد العربي بحضور محمود فخر الدين ، وعضو المجلس التنفيذي قاسم زهور وذلك لتقديم الدعم والمؤازرة للاتحاد العمالي اللبناني نظرا لما يمر به لبنان من أحداث مؤسفة جراء انفجار مرفأ بيروت .

وشهد عماد حمدى الملحق العمالي بالسفارة المصرية بلبنان ، وشرين سيد عبد الجواد علي الطبيعة ما خلفه انفجار مرفأ بيروت من آثار بأجزاء كبيرة بالمبنى وتهشم الزجاج به .

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان تقرير عاجلا اليوم ، بذلك من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بلبنان.

وكان رئيس الاتحاد العمالي العام اللبناني قد رحب في بداية اللقاء بعماد حمدي الملحق العمالى مؤكدا دور مصر الريادى فى مؤازرة أشقائها العرب، خاصة فيما يمر به لبنان في ظل الظروف الراهنة.

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ومن جانبه أعرب" حمدي " عن خالص تعازيه للشعب اللبناني في ضحايا المرفأ وتضامن ودعم النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، والاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات والاتحاد العام لعمال مصر للاتحاد العمالي اللبنانى، وقدم درع الاتحاد العربى ودعم مادى للاتحاد العمالي العام اللبناني.

وكشف حمدي عن أن هناك وفدا نقابيا سيصل إلى لبنان قريبا للتضامن مع الاتحاد العام اللبناني .

ومن جانبها أعربت الملحق العمالى عن تضامن وزارة القوى العاملة والوزير محمد سعفان مع الاتحاد العمالي العام اللبناني استمرارا لدعم السفارة المصرية للشعب اللبناني من خلال الاتحاد العمالي العام اللبناني.